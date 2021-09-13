Мужчина сорвался со скалы в Анапе

Фото: @spas_anapa

В Анапе накануне произошел инцидент.

- Мужчина сорвался со скалы Лысая, упав на каменистый пляж, - сообщает служба спасения.

На место происшествия сразу же прибыли специалисты «Службы спасения» и «Кубань-СПАС». Пострадавший мужчина повредил голову, ударившись о камни. Выжившего после падения срочно эвакуировали на спасательной лодке и доставили в медучреждение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи тело умершего в горах туриста спустили с горы. Предположительно, он погиб от оторвавшегося тромба.