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Общество13 сентября 2021 16:35

Мужчина сорвался со скалы в Анапе

Пострадавшего спасли и доставили медикам
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: @spas_anapa

Фото: @spas_anapa

В Анапе накануне произошел инцидент.

- Мужчина сорвался со скалы Лысая, упав на каменистый пляж, - сообщает служба спасения.

На место происшествия сразу же прибыли специалисты «Службы спасения» и «Кубань-СПАС». Пострадавший мужчина повредил голову, ударившись о камни. Выжившего после падения срочно эвакуировали на спасательной лодке и доставили в медучреждение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи тело умершего в горах туриста спустили с горы. Предположительно, он погиб от оторвавшегося тромба.