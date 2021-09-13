На 95% подготовлены к отопительному сезону многоэтажки и котельные в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Из 1699 многоквартирных домов с центральным отоплением на курорте в настоящее время промыто и опрессовано 95%. Кроме того, к отопительному сезону уже подготовлено 96% городских котельных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Впервые схема теплоснабжения города утверждается в Минэнергетике РФ. Это связано с тем, что численность местных жителей превысила 500 тыс. человек. В настоящее время профильный департамент актуализирует данные, работа выполнена на 90%, - пояснили в мэрии.

Известно, что некоторые потребители централизованное теплоснабжение получат впервые. Так, горячая вода и отопление придет в частные домовладения по улице Урожайной в Сириусе. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов к централизованной системе газоснабжения подключили 77 индивидуальных жилых строений и 5 многоквартирных домов в микрорайоне Веселое – Псоу.

- Перед началом отопительного сезона необходимо наладить работу «горячих линий» и аварийных бригад, чтобы оперативно реагировать на нештатные ситуации. Также надо усилить контроль и оптимизировать работу управляющих компаний, – подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский.