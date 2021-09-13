Проект по разгрузке трассы М-4 «Дон» в районе Новознаменского разработают в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации края

План по разгрузке автодороги М-4 «Дон», что находится в районе поселка Новознаменского Краснодара, разработают по поручению губернатора. Вопрос обсуждался накануне на совещании Вениамина Кондратьева с вице-губернаторами, руководителями ведомств и региональными представителями «Автодора».

В среднем по автодороге в день проезжает 81 тысяча машин. Вскоре в городе построят новый микрорайон, что усугубит ситуацию с нагрузкой на дороги и пробками.

- Прежде чем возводить новые объекты, необходимо решить существующую проблему с транспортом. Поселки Новознаменский и Знаменский не соединены между собой, поэтому жителям приходится выезжать на федеральную трассу М-4 «Дон», - подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев. – Количество авто местных жителей и туристов создает на дорогах пробки.

- В первом варианте планируется соединить поселки развязками над трассой М-4 «Дон». Во втором – построить путепровод для грузовых машин параллельно автодороге. В любом из случаев необходимо расширение трассы, создание дополнительных съездов, - отметил заместитель губернатора края Александр Трембицкий.