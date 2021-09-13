«Бумеранг» вернулся в «Орленок»

Фото: ВДЦ "Орленок".

В «Орленке» стартовал «Всероссийский открытый фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», на котором юные кинематографисты и тележурналисты будут создавать собственные проекты и общаться с мэтрами отечественной медиаиндустрии.

Участниками программы стали 250 представителей 65 детских медиастудий из 36 регионов России. Ребята уже объединились в съемочные группы и работают над созданием короткометражных фильмов, новаторских ТВ-программ, видеосюжетов и мультфильмов.

- Всероссийский детский центр встречает участников фестиваля-форума «Бумеранг» уже в 16-й раз. Это один из самых ярких проектов «Орленка», он создает условия для расширения медиаграмотности ребят, учит их работать с информацией, помогает в освоении новых современных форматов. В рамках форума орлята получают важные знания для своей будущей профессиональной самореализации, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В течение смены дети будут работать по направлениям: кино, ТВ, SMM, фото, анимация. Участники фестиваля погрузятся в изучение операторского, режиссерского, сценарного и актерского мастерства, а также познакомятся с азами съемки медиаконтента.