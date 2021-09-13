Дорогу восстановят по просьбе жителей в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Реконструкцию и ремонт дорог в регионе затронули на совещании. Глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал, что к нему обратились жители Кореновского района с жалобами на дорогу между станиц Сергиевской и Дядьковской. Сейчас там идет масштабный ремонт региональной трассы и люди устали от разбитого участка длиной в 12 км. между их селами. Чаяния людей были услышаны. Этот участок дороги в ближайшее время будет восстановлен.

- Я дал поручение привести этот отрезок дороги между двумя населенными пунктами в порядок. Люди не должны долго ждать и терпеть неудобства, – сказал Вениамин Кондратьев.

На этом отрезке работы планируют закончить в середине осени. Также в конце ноября дорожники обновят 12.км подъезда к хутору Пролетарскому. Эти местные дороги пострадали из-за работ железнодорожников, поэтому восстанавливаем занимаются структур «РЖД».

Масштабное восстановление автодороги регионального значения Платнировская-Сергиевская-Дядьковская идет с 2018 года и должно завершиться к 2022. Во время строительства возникла необходимость выкупа 7 земельных участков у собственников. Собственник одного из участков до сих пор не найден.