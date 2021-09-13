Улицу Красную обновят в станице Брюховецкой

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Брюховецкой по распоряжению губернатора региона начался ремонт главной улицы –Красной. В последний раз капитально центральную дорогу населенного пункта ремонтировали более 10 лет назад. На плачевное состояние Красной Вениамин Кондратьев обратил внимание в рамках рабочих поездки в Брюховецкий район.

- На благоустройство станицы в этом году из краевого бюджета будет направлено почти 90 млн рублей по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»,- рассказал губернатор региона.

Почти четырёхкилометровую Красную будут ремонтировать в два этапа. До конца текущего года отремонтируют 1,2 км. Это участок от ул. Тимофеева до ул. Димитрова. Закончат реконструкцию в следующем году.