На торги выставили бывшую гостиницу "Москва" в Сочи

Гостиницу "Сочи-Плаза" можно приобрести за кругленькую сумму. Фото: https://вэб.рф

В Сочи снова выставлена на торги бывшая гостиниц «Москва», сейчас гостиничный комплекс носит название «Сочи-Плаза». Ранее Арбитражный суд Краснодарского края запретил продажу гостиницы из-за имущественного спора собственников и кредитора - Госкорпорации развития России. В начале сентября обеспечительные меры были сняты.

- Арбитражный суд Краснодарского края отменил обеспечительные меры в отношении гостиничного комплекса "Сочи-плаза", торги по продаже имущества возобновятся 20 сентября 2021 года, - сообщается в пресс-релизе пресс-службы ГКР «ВЭБ.РФ».

«Площадь объекта, согласно проекту составляет 48 тысяч квадратных метров, комплекс будет включать 336 номеров, развлекательный центр и пр.2» - так лот описан на сайте Внешэкономбанке. Стартовая цена за 12-этажное здание, расположенное в самом сердце Сочи, составляется почти 2.4 млрд.рублей.