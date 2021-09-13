Пациента с поражением лёгких 100 процентов спасли на Кубани

пациент. преодолевший 100% поражение легких и его спасители. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

О спасении кубанца 13 сентября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. За жизнь 38-летнего жителя Краснодарского края врачи второй краевой больницы боролись два месяца. Мужчина поступил в госпиталь в состоянии средней тяжести, однако болезнь прогрессировала, когда очередное КТ показало, что поражены уже 100% легких, мужчину подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

- Вижу, какой огромный труд проделывают наши врачи. Спасибо всем, кто работает в красной зоне, за то, что вы вкладываете столько сил и энергии, борясь за каждого пациента, - рассказал губернатор Краснодарского края.

Медики буквально вытащили мужчину с того света. Сегодня он может дышать сам и без кислородной поддержки. Сразу после выписки мужчина попросил сделать совместную фотографию со своими спасителями.