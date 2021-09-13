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Общество13 сентября 2021 20:19

В еще одном ВУЗе региона открыли открыл пункт вакцинации от COVID-19

Студенты Кубанского государственного технологического университета после прививки освобождаются от лекций на один день
Евгения ХАЛИКОВА
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В КубГТУ открыли пункт вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В КубГТУ открыли пункт вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Об открытии еще одного пункта вакцинации в Краснодаре стало известно 13 сентября. Он открылся в общежитии Кубанского государственного технологического университета. Это было пожелание студентов и ректората учебного заведения, которую поддержал губернатор региона.

- Такие пункты уже открыли в Кубанском госуниверситете, Кубанском государственном аграрном университете и Сочинском государственном университете, - рассказала Вениамин Кондратьев.

Пункт работать для студентов и преподавателей университета раз в неделю и по предварительной записи. После прививки обучающимся выдают справку-освобождение от занятий на следующий день.