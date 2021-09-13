Киношникам вернут часть средств, потраченных во время съемок на территории Краснодарского края

Съемки фильма на улице Красной. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края объявили о старте сбора заявок на получение субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством кинофильмов на территории региона. Так называемый «рибейт» - это налоговый возврат с кинопроизводства. Программа стратовала в 2017 году и ее плюсы уже очевидны не только для кинематографистов, но и для регионов, ставших съёмочными площадками.

- Все это будет способствует узнаваемости и популяризации Краснодарского края, росту инвестиционной активности, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Можно вернуть 18% от затрат, понесенных кинопроизводителями фильма на территории края. Еще 2% можно добрать, привлекая к съемкам мсетных студентов и жителей. По условиям каждый отснятый фильм должен быть показан по телевидению или в кинозале не менее 50 раз до 31 декабря 2025 года.