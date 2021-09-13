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Общество13 сентября 2021 21:27

В двух микрорайонах Сочи будет ограничена подача газа

Ограничения связаны с плановыми профилактическими и ремонтными работами на газораспределительной станции
Евгения ХАЛИКОВА
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В некоторых районах Сочи будет временно прекращена подача газа.

В некоторых районах Сочи будет временно прекращена подача газа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 14 сентября жителям двух микрорайонов города-курорта придется смириться с отсутствием в их домах голубого топлива. Ограничения коснутся большей части Хосты и части Центрального района.

- это вынужденная мера и связана с плановыми профилактическими и ремонтными работами на газораспределительной станции перед предстоящей зимой, - рассказали в пресс-службе «Сочигоргаза».

Как сообщили в городской службе газа, с 9.00 до 21.00 будет прекращена подача голубого топлива в границах от ул. Благодатной до ул.72-й км и с.Васильевка.

Продолжатся работы в четверг, 16 сентября. Блага цивилизации перестанут поступать в следующие населенные пункты: Сергей-Поле, Разбитый Котел, Нижняя Шаумяновка, Дагомыс, Варваровка, Уч-Дере, Верхнее Уч-Дере, Нижнее Уч-Дере.

Срок полного восстановления газоснабжения – в течение суток с момента подачи газа.