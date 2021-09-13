«Теремок» продадут в Сочи

Дача братьев Рановских. Фото: https://rutasochi.ru

В Сочи выставлено на продажу одно из самых интересных и уникальных зданий - бывшая дача братьев Рановских. Сейчас здесь располагается пансионат "Подмосковье". Объявление о продаже появилось на сайте местного агентства недвижимости. За лот просят 118 млн рублей.

- В пансионате есть номера класса «Люкс», «Студии», «Стандарт». Кроме номерного фонда, на территории пансионата также есть сауна, тренажерный зал, бассейн, кафе.

Вилла в стиле модерн была построена в начале 20 века и стала единственным 5-этажным зданием на курорте. Местные жители дали ей название «Теремок» за то, что многоэтажная вилла была практически незаметна для прохожих.

В свое время здесь был санаторий для железнодорожников, потом санаторий «Москва», с 1993 года здесь располагается пансионат «Подмосковье». Виллу полностью реконструировали, но реставраторы очень бережно отнеслись к богатой истории здания и сохранили его исторический облик.