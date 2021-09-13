«Краснодар» сыграл с «Ростовом» вничью

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Счет матча открыл ФК «Краснодар», но, к сожалению, не в свою пользу. Краснодарские футболисты отметились автоголом Уроша Спайича, который забросил мяч в свои же ворота в первые минуты игры. Далее игроки буквально вырывали друг у друга удачу. На 65-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сравнял счет после передачи Алексея Ионова. Итог матча 1:1

За ходом этой напряженной борьбы следил и мэр Краснодара Евгений Первышов.

- Получилось очень напряжённое южное дерби. Особенно второй тайм. До последней минуты игра держала в напряжении. "Краснодар" не ушел в оборону после удаления в первом тайме, не сдался, – написал Евгений Первышов в своих соцсетях.

Матч состоялся в день образования Краснодарского края и Ростовской области, и каждая команда стремилась сделать подарок своему региону. Итог - ничья, но заслуженная в сложной игре!