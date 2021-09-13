В Краснодаре отреставрируют три памятника культурного наследия

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре завершен первый этап разработки научно-проектной документации по сохранению объектов, имеющих культурное наследие. С ее результатами ознакомились в мэрии 13 сентября. Специалисты изучили историческую застройку старого центра краевой столицы и составили перечень зданий, подлежащих реставрации.

- Мы начали в прошлом году сложную и интересную работу, равной которой еще не было в регионе. Сейчас предстоит кропотливый труд на написание историко-культурных заключений, подбор подрядных организаций, имеющих лицензию Минкульта на проведение обследования, оценки, реставрацию - их не так много. Но время, чтобы избежать ошибок, у нас есть, - рассказал Евгений Первышов.

Уже готовы проекты трех объектов: доходного дома подрядчика Акулова, жилого дома Фришкулиди и жилого дома Пятковой. До конца 2021 года планируется пройти экспертизу стоимости работ по реставрации.