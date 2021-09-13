Сочи теряет интерес в глазах покупателей недвижимости

В Сочи стали меньше покупать жилье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Риелторы фиксируют снижение количества продаж жилой недвижимости в Сочи. В августе в городе-курорте было продано всего 17,3 тысячи квадратных метров, хотя еще в июле реализовали почти 24 тысячи кв. м. Покупательский интерес взвинтил цены на сочинскую недвижимость, а после резко переметнулся в сторону Крыма, где квадратные метры еще не стоят баснословных денег.

- Сокращение объема продаж связано с дефицитом в городе жилья, реализуемого застройщиками в соответствии с 214-ФЗ (закон о долевом строительстве). На первичном рынке Сочи сейчас доступны к покупке 305 тыс. кв. м, из которых только 79 тыс. кв. м продаются по договорам долевого участия (ДДУ). Потенциальные покупатели предпочитают не рисковать и приобретать надежное с точки зрения закона жилье, - рассказывает директор одного из крупных сочинских операторов недвижимости.

Все это сыграло не в пользу популярности Сочи в глазах инвесторов в недвижимость. Гендиректор сервиса «Мир квартир» Павел Луценко подтверждает, что за лето спрос на новостройки в Крыму вырос на 18,3%. Однако это же спровоцировало и рост стоимости уже крымских квадратных метров.