В Краснодарском крае страшная автоавария унесла жизнь женщины

Трасса. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Страшное ДТП произошло 13 сентября в первой половине дня. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции. 33-летний водитель Audi на трассе Армавир – Отрадная решился на обгон. Набрав скорость, он выскочил на встречную полосу и не успел закончить маневр. Иномарка в лобовую влетела под КамАЗ.

- В легковушке, кроме водителя, находились еще две женщины и 5-летний ребенок. Одна пассажирка 26 лет погибла, другую госпитализировали, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Погибшая приходилась матерью 5-летнему малышу. Ребенок остался жив благодаря автокреслу. Оба водителя не пострадали. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.