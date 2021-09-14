Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 сентября 2021 года

14 сентября в нескольких районах Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будущий день в Адлерском районе начнется с ограничений в подаче электроэнергии. Энергетики не могут назвать точное время начала работ, предположительно, они приступят к проверке оборудования во временное окно между 8 и 18 часами. Подготовиться следует жителям улиц Псебайской, Тульской, Николаевской, ДСО Труд, ул. Кирова, ул. Молокова, ул. Садовой.

По такой же схеме пройдут работы и в Хостинском районе, только здесь электриков нужно ждать с 08:00 и до 19:00. Погаснут лампочки на ул. Абовяна (частично), ул. Саят-Нова, ул. Изобильной (частично), в пер. Лозовом, 2-12.

В Центральный район ремонтники планирует приехать с 08:00 и до 19:00. Работы пойдут в пер. Хлебозаводском, пер. Рабочем, на ул. Кавказской, «С/О Заря-3». ул. Пластунской (частично), в пер. Промышленном (частично) и ул. Ударной (частично).

В Лазаревском районе электроэнергия будет недоступна на улице Магистральной (частично), в поселке Чемитоквадже. В ауле Наджиго под ограничения попадут ул. Зыхы, пер. Тхытам. В Нижнее УЧ-Дере электрики приедут на ул. Атарбекова и Енисейскую. В посёлке Дагомыс частично обесточат Батумское шоссе.