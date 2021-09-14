Погода на 14 сентября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 28 градусов

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Каждый день погода ставит новые температурные рекорды. Так, во вторник, 14 сентября, воздух в Краснодаре прогреется до плюс 28 градусов. Так тепло этой осенью в краевом центре еще не было.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 14 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что на пике воздух прогреется до плюс 28 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Будет солнечная погода без осадков.

Также в Краснодаре возможно усиление ветра. Его порывы будут достигать 9 м/с.