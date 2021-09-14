Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 9:01

В Краснодаре улицу Мира отремонтируют до конца осени

Комплексное обновление стартовало 13 сентября
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Улицу Мира в Краснодаре начали ремонтировать 13 сентября. Ее полностью обновят от Кубанской Набережной до Привокзальной площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Ремонт улицы Мира начался за счет экономии средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие уже снимают бордюры и разбирают тротуары от Кирова до Октябрьской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

На Мира полностью заменят асфальт на проезжей части, также уложат новую тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установят новые остановки и приведут в порядок дорожные знаки. Все ремонтные работы ведутся в дневное время.