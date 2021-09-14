В Краснодаре улицу Мира отремонтируют до конца осени

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Улицу Мира в Краснодаре начали ремонтировать 13 сентября. Ее полностью обновят от Кубанской Набережной до Привокзальной площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Ремонт улицы Мира начался за счет экономии средств по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Рабочие уже снимают бордюры и разбирают тротуары от Кирова до Октябрьской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

На Мира полностью заменят асфальт на проезжей части, также уложат новую тротуарную плитку на пешеходных дорожках, установят новые остановки и приведут в порядок дорожные знаки. Все ремонтные работы ведутся в дневное время.