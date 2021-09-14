Жители Крымска остались без воды из-за аварии на Троицком водопроводе

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У жителей Крымска отключили воду утром 14 сентября. Без блага цивилизации осталась северо-восточная часть города. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

- В связи с аварией на Троицком групповом водопроводе временно прекращена подача воды. Организован подвоз, - написал Лесь.

По данным на 9 утра 14 сентября, аварию оперативно устранили. В настоящее время система наполняется водой.

- Сейчас нет воды в нескольких районах города, в полном объёме водоснабжение будет восстановлено к обеду, - уточнил глава Крымского района.