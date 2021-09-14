Совместный проект РНКБ и Корпорации МСП позволит предпринимателям получить кредит при недостатке залога

Банк РНКБ стал участником пилотного проекта Корпорации МСП (КМСП) по зонтичному механизму предоставления поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при оформлении кредита в РНКБ. В настоящее время РНКБ является единственным банком в Крыму, который работает в рамках данного проекта. При этом на сегодняшний день участниками пилота являются всего шесть банков в России.

Благодаря новому механизму взаимодействия банка и Корпорации МСП клиенты смогут быстро получить кредит под поручительство КМСП при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство в рамках нового механизма обеспечивает до 50% от суммы кредита.

При этом поручительства будут предоставляться предпринимателям в соответствии с утвержденными параметрами и условиями без обращения в Корпорацию МСП, фактически возможность оформления поручительства будет встроена в условия существующих кредитных продуктов. Благодаря этому существенно ускоряется процесс оформления поручительства клиенту и сокращается время выдачи кредитных средств, при этом комиссия за поручительство с клиента не взимается.

- Благодаря этим нововведениям значительно увеличатся объемы гарантийной поддержки, а предприниматели смогут получать кредиты еще быстрее и проще, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. – В рамках этого проекта мы планируем до конца этого года выдать кредиты для бизнеса на сумму до 2 млрд рублей с объемом поручительств Корпорации МСП на 1 млрд рублей.

- Зонтичный механизм станет дополнительной мерой государственной поддержки Минэкономразвития, в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Этот механизм даст возможность банкам снизить риски по каждому заемщику МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. Новый механизм позволяет бизнесу получить средства на привлекательных, доступных условиях. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 млрд рублей, – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

- Несомненно, проект поможет бизнесу, который нацелен развиваться быстро и продуктивно. Для субъектов предпринимательства процесс принятия решения по гарантийной поддержке будет максимально упрощен, что даст уверенность заёмщикам в одобрении кредитования на реализацию планов. Государственная гарантийная поддержка за 9 месяцев 2021 года уже достигла показателей прошлого года. В этом году Крымским гарантийным фондом совместно с РНКБ выдано 38 поручительств на сумму 420 млн руб, что позволило бизнесу привлечь 933 млн руб. кредитных средств. Расширение Национальной гарантийной системы позволит обеспечить стабильный рост экономического развития и повысить доступность государственной поддержки по кредитованию предпринимательства, - сказала заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.