Сочинский актив поздравили с Днем образования Краснодарского края

Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Участие в торжественном мероприятии приняли чиновники, депутаты, силовики, казаки, полицейские, активисты, представители национальных общин и топ-менеджеры предприятий города.

Как сообщили «КП» - Кубань» 60 сочинцев получили из рук главы города Алексея Копайгородского и председателя городского собрания Сочи Виктора Филонова знаки отличия и почетные грамоты за труд на благо курорта и Кубани.

- Сочи на втором месте по отчислениям в краевой бюджет. Для города без крупных промышленных предприятий – это отличный результат. В условиях пандемии мы сохранили и даже увеличили турпоток. Трудиться на общий успех и на благо отдельного жителя – такую задачу ставит перед нами губернатор Вениамин Кондратьев. Будем и впредь двигаться по пути развития вместе с другими муниципалитетами Краснодарского края, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

В качестве музыкального подарка для горожан выступил Хор Турецкого. Кроме того, тематические уроки и выставки, посвященные 84-й годовщине со дня образования Краснодарского края, прошли во всех школах и библиотеках города. Также праздничные концерты прошли во всех сельских клубах.