Губернатор Краснодарского края выразил соболезнования в связи со смертью генерала Виктора Казанцева

Фото: admkrai.krasnodar.ru

14 сентября стало известно о смерти экс-командующего группировкой войск на Северном Кавказе Виктора Казанцева. Ему было 75 лет. Соболезнования в связи с утратой родственникам выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Кубань потеряла мужественного человека, истинного патриота, безгранично преданного долгу и стране. Виктор Германович пользовался заслуженным уважением. Краснодарский край всегда чувствовал поддержку с его стороны в решении социально-экономических задач. Все, кто знал Виктора Германовича, навсегда сохранят светлую и добрую память о нем, – написал глава региона в телеграмме.

Виктор Казанцев - герой России, полпред Президента России в ЮФО с 2000 по 2004 год, почетный житель Краснодара.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что причиной смерти экс-командующего войсками на Северном Кавказе Виктора Казанцева стала тяжелая болезнь. Героя России и Почетного гражданина Краснодара похоронят на кладбище в центре города.