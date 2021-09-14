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Общество14 сентября 2021 11:09

За три года на Кубани открыли более 60 медицинских учреждений

Их создали по нацпроекту «Здравоохранение»
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С 2019 года в Краснодарском крае о национальному проекту «Здравоохранение» открыли более 60 медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В числе появившихся за три года на Кубани медучреждений 39 фельдшерско-акушерских пунктов, три кабинета врачей общей практики и 19 центров амбулаторной онкологической помощи, - отметили специалисты.

Также стоит отметить, что за три года в регионе приобрели 21 мобильный комплекс для помощи жителям отдаленных хуторов и станиц. Еще в рамках нацпроекта открыли филиал Кущевского медицинского колледжа в Тимашевске и аккредитационно-симуляционный центр повышения квалификации на базе Краснодарского краевого базового медколледжа.

До конца этого года на Кубани планируют поставить свыше шести тысяч единиц компьютерного оборудования и более 120 единиц медоборудования для онкологических диспансеров, региональных сосудистых центров и роддомов. В активной фазе строительства сейчас находится и лечебно-диагностический корпус детской краевой клинической больницы в Краснодаре.