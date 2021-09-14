Новый скейт-парк в Юбилейном микрорайоне Краснодара готов наполовину

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В Краснодаре скейт-парк в ЮМР готов на 50%. Чаши выведены, скоро начнут заливать бетон. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

- После того как рабочие зальют бетон, начнется благоустройство территории, - отметил Первышов.

Скейт-парк по периметру обустроят ограждением, чтобы скейтбордисты не выезжали под ноги прохожим и можно было на ночь закрывать площадку. Также планируется создать шумозащитный экран, отделяющий площадку от жилых домов – есть предложение сделать насыпь в два метра высотой и высадить щит из высоких вечнозеленых деревьев.

На территории сквера 80-летия образования Краснодарского края уже есть бесплатный туалет. Возле скейт-парка также установят туалетную кабину.