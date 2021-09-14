За последние сутки COVID-19 обнаружен у 232 жителей Кубани

Фото: Олег Укладов

232 новых случая заражения COVID-19 зафиксировано в Краснодарском крае за прошедшие сутки. В их числе – 163 женщины и 69 мужчин. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

В Сочи выявлено наибольшее количество заражений – 59 пациентов, в Краснодаре – 31 человек, 21 случай заболевания - в Красноармейском районе, 13 - в Анапе, Кореновском и Мостовском районах. На Армавир и Славянский район приходится по 11 новых пациентов, в Курганинском районе – 10.

- 9 заболеваний зафиксировано в Новороссийске, 7 - в Лабинском, Отрадненском районах, а в Геленджике и Апшеронском районе – по 5, в Павловском – 4 новых пациента. 3 человека заболели в Ленинградском районе, 2 - в Гулькевичском, по 1 заболевшему выявлено в Выселковском, Динском, Калининском, Кущевском, Крыловском, Успенском, Крымском и Белоглинском муниципалитетах, - отметили в Оперштабе края.

Лечиться от COVID-19 продолжат 3131 пациент, на самоизоляции и домашнем лечении находятся 11136 человек.

На ИВЛ в медучреждениях находятся 109 заболевших, а 6 пациентов – на ЭКМО.