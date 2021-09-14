Орлята создают проекты под флагом добра

Форум «Под флагом добра» собрал в «Орлёнке» 50 ребят из Ростовской области.

Форум «Под флагом добра» собрал в «Орленке» 50 ребят из Ростовской области. Это активные участники добровольческих организаций, имеющие достижения в проектной, волонтерской и социально значимой деятельности. Программа помогает ребятам обучиться азам социального проектирования и современным методикам помощи детям, попавшим в трудную ситуацию.

- Мы активно сотрудничаем с благотворительным фондом «Под флагом добра», организующим в «Орленке» одноименную программу, и с радостью поддерживаем инициативы его представителей. Привычку помогать ближнему, оказавшемуся в непростой жизненной ситуации, необходимо прививать людям с детства. Только так можно сформировать чуткое и неравнодушное общество будущего, в котором у каждого человека будут возможности для комфортной и продуктивной жизнедеятельности. Участники форума – идейные ребята, заряженные на позитивные преобразования мира, поэтому я убежден, что смена станет источником свежих, неординарных и важных проектов, которые обязательно удастся реализовать, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

На специальных занятиях участники форума изучают музыкальную и арт-терапию, умную гимнастику, здоровье человека и основы здорового образа жизни. В течение смены каждый ребенок самостоятельно разрабатывает социальный проект по одному из этих направлений. С орлятами-волонтерами общаются эксперты, имеющие успешный опыт реализации таких проектов: психологи, медики, профессора и спортсмены. На их мастер-классах ребята узнают об основах добровольческой деятельности, развитии организаторских навыков и значимости здорового образа жизни. Также мальчишки и девчонки участвуют в тематических встречах «Уроки добра» и проходят тренинги на командообразование.

Кроме того, юные волонтеры занимаются организацией благотворительного футбольного матча, набираясь опыта проведения спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, и принимают участие в художественном конкурсе совместно с детьми из детских домов. Свои работы орлята представили заслуженному художнику РФ, почетному члену Российской академии художеств Елене Болотских. Познать целебную силу искусства ребята также смогли на выступлении студентов Московской академии джаза имени Бутмана, лауреатов гранта мэра Москвы, солистов Санкт-Петербургского Дома музыки Владислава Минеева и Евгения Черкашова.