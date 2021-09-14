На 50% готов скейт-парк в Юбилейном микрорайоне Краснодара

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На 50% завершено строительство скейт-парка в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Ранее расположенную здесь деревянную площадку заменяют на бетонное пространство. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Прежний материал площадки создавал лишний шум для жилых домов. Сейчас скейт-парк, который теперь расположен ближе к Кубани и дальше от многоэтажек, строят, используя бетонные материалы. Кроме того, предложено высадить деревья вместо установки звукоотражающих экранов для минимизации шума.

- Помимо пространства для катания на скейтах, можно закрепить инструктора для занятий с молодежью и построить небольшую тренировочную площадку для малышей, - отметил глава города Евгений Первышов. - Новые скейт-площадки пользуются большой популярностью среди детей и молодежи.

Работу парка организуют по расписанию. Пространство планируется оградить забором.

Кстати, скейт-парк в Юбилейном микрорайоне – уже пятое такое спортивное пространство в Краснодаре: четыре других расположены в парке «Краснодар», в сквере Дружбы народов, около Дворца спорта «Олимп» и на территории второй очереди Вишняковского сквера.