Мобильный телефон украл за несколько секунд неизвестный мужчина в бассейне Краснодара

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В Краснодаре неизвестный за несколько секунд украл мобильный телефон. Инцидент произошел 11 сентября на ул. Заполярной в помещении бассейна. В тот день у администратора бассейна для плавания был день рождения, и ей доставили букет цветов. Пока женщина искала вазу, на пороге появился мужчина в белой футболке и черных штанах. Он осмотрелся и моментально забрал лежащий на стойке айфон 8-й модели, а затем также поспешно вышел.

- Мы начали «пробивать» местонахождение телефона и обнаружили его в мастерской по ремонту мобильников. Причем вор действовал быстро – в 10:46 он был у нас, а в другом месте оказался уже в 11:15, - рассказали «КП» - Кубань» руководители бассейна.

Телефон в итоге передали хозяевам. Устройство не подлежит ремонту – похититель разбил его. По всей видимости, он пытался достать батарею, чтобы отключить мобильник.

Хозяева телефона подсчитывают убытки, а в полиции ищут любителя чужого имущества.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, - прокомментировал «КП» - Кубань» официальный представитель МВД Краснодара Артем Коноваленко.

Если мужчину найдут, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье «Кража».