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Общество14 сентября 2021 13:13

В кадастровой палате Кубани рассказали, как изменить вид разрешенного использования земельного участка

Всего существует 3 вида – основной, условный и вспомогательный
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В краевой кадастровой палате рассказали, как изменить вид разрешенного использования земельного участка. Заявки принимаются в офисах МФЦ с прикреплением выписки из правил землепользования или полученным разрешением. Так, из 3 видов (основной и вспомогательный) обладатели выбирают сами без соглашений. Получать дополнительное разрешение нужно в том случае, если участок – госсобственность.

Для получения условного вида разрешенного использования необходимо разрешение. Подчеркивается, что существует список территорий, на которые регламенты градостроительства не устанавливаются. В этом случае вид разрешенного использования изменяется на основе решения властей.

При выборе вида разрешенного использования необходимо уточнить, соответствует ли участок установленным стандартам. Максимальные и минимальные показатели площади утверждены законом.