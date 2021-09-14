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Происшествия14 сентября 2021 14:01

Тело зарезанного 17-летнего подростка нашли на улице Товарной в Краснодаре

Следователи проводят проверку, в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: СУ СК РФ Краснодарского края

Фото: СУ СК РФ Краснодарского края

Тело 17-летнего юноши нашли на улице Товарной в Краснодаре. Труп с многочисленными ножевыми ранениями обнаружен на пустыре около жилого дома. Об этом сообщает руководитель СО по Центральному округу г. Краснодара СУ СК РФ Иван Сенгеров.

По факту происшествия следственный комитет проводит проверку. Предварительно, юноша выпивал со своими знакомыми. Между ними началась ссора, после чего, не разрешив конфликт, подростка убили.

В скором времени будет возбуждено уголовное дело. У следствия есть подозреваемый в убийстве, однако подробности случившегося станут известны после изучения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что 17-летний подросток погиб, устроившись в магазин стройматериалов в Анапе. Парень работал ночью и нелегально.