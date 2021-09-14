Проект «Профориентационные уроки будущего» стартует на Кубани с 1 октября

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани с 1 октября стартует проект «Профориентационные уроки будущего», разработанный министерством образования Краснодарского края.

Проект направлен на то, чтобы школьники смогли узнать о работе в ведущих региональных отраслях. Для этого с октября по май учащиеся будут встречаться c представителями крупных краевых компаний. Запланированы как очные, так и дистанционные мероприятия.

- Первый месяц будет посвящен темам агропромышленности и электроэнергетики, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Также запланированы встречи с представителями компании «Лукоил-Югнефтепродукт», которые расскажут ребятам школьникам о нефтяной промышленности. А о цифровой грамотности ребята узнают от сотрудников компании «Ростелеком».

Также для учащихся проведут месяц финансовой грамотности и гражданско-правовой направленности.

Для участия в «Профориентационных уроках будущего» необходимо пройти онлайн-регистрацию, которая откроется 15 сентября и продлится до 1 октября. После этого на базах школ сформируют команды из учащихся 8-11 классов.

А уже в мае организаторы проекта подведут итоги и наградят лучшие школьные команды.