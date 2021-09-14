Принуждение к голосованию двух работников культуры опровергли в Краснодаре

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Мониторинговая группа Совета по правам человека опровергла принуждение к голосованию двух работников культуры. Накануне на «Карте нарушений на выборах» были размещены жалобы на то, что делать выбор заставляют сотрудников библиотеки им. А.С. Пушкина и Музыкального театра «Премьера» им. Л.Г. Гатова.

Так, в сообщении говорилось о том, что сотрудников библиотеки обязали прикрепиться к участку на улице Красной, 5, а работников театра - к месту голосования в «Краснодарском краевом театре кукол». А за участием в выборах должно было следить лицо из «отдела кадров».

- Ни о каком принуждении речи не идет. Сотрудникам, работающим в выходные дни, предложено проголосовать на участках вблизи организации. Не говорилось и об агитации за конкретные партии. Работникам театра «Премьера» предложили три варианта голосования, в том числе и выбор на участке вблизи учреждения, - прокомментировала заместитель председателя Совета по правам человека Ольга Малахова.