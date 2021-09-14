25 зимних пляжей откроют в Сочи

В Сочи появятся 25 зимних пляжей Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи планируют открыть не менее 25 зимних пляжей. Они появятся на Приморской набережной, а также на набережных Хосты, Адлера, Дагомыса и поселка Лазаревское. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский на пресс-конференции, которая состоялась 14 сентября.

- Здесь увеличится количество удобных скамеек, мест для занятий спортом, фотозон, а также общественных туалетов, - заявил глава.

На благоустроенных территориях планируют проводить открытые спортивные тренировки, занятия йогой и другими видами спорта.

Также к концу 2021 года в Сочи запустят около 15 новых туристско-экскурсионных маршрутов, пять из которых будут проходит в Лазаревском районе.