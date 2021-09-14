Новый архитектурный облик сформируют в центре Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Большой Сочи приобретает новый архитектурный облик. Внешний вид зданий, цветовая гамма фасадов и отдельных элементов проходят серьезное согласование Градостроительного совета. В этом году 70 % заявленных объектов отклонены и отправлены на доработку. Об этом стало известно в ходе большой пресс-конференции главы Сочи Алексея Копайгородского, которая прошла в рамках XXV юбилейного форума современной журналистики «Вся Россия-2021».

- Так постепенно мы придем к новому облику Сочи – городу, где в центре комфортной и безопасной городской среды находится человек, а вокруг него – максимально озелененные и благоустроенные общественные территории. Что касается реновации, для города-курорта Сочи это понятие не совсем приемлемо. У нас произойдет «ревитализация» — то есть «оживление» территории микрорайонов, их реконструкция без бульдозеров и разрушений. Таких микрорайонов много: это и ул. Севастопольская, и ул. Донская, и Цветной бульвар и много других улиц, требующих внимания и корректного подхода, - рассказал Копайгородский.

Помимо жилищной застройки, курорт нуждается в отелях категории 4 и 5 звезд, а также в средствах размещения, работающих по системе «все включено» для семейного отдыха. Кроме того, есть спрос на медицинские и оздоровительные центры на базе комплексов гостиниц.

- Развитие города в этом направлении будет способствовать увеличению средней продолжительности пребывания гостей и среднего чека гостя, что пропорционально отразится и на поступлениях в бюджет города, - отметил глава Сочи.

При разработке нового Генерального плана, который будет сформирован к ноябрю 2023 года, учтут запросы туристов с разными уровнями дохода.

- Город заинтересован в том, чтобы люди разного достатка смогли продолжать отдыхать в Сочи. Поэтому озвученные предложения Градостроительного совета и все последующие решения в этом направлении будут приниматься только через широкое общественное обсуждение, с учетом интересов всех заинтересованных сторон, - заявил Копайгородский.

Отметим, что с июля 2021 года на курорте введены ограничения на строительство. Возведение новых объектов гостиничного назначения более 1000 кв. м. в Сочи возможно только в рамках договора о комплексном развитии территории с параллельным развитием инфраструктуры и благоустройством прилегающих территорий.