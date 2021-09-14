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Общество14 сентября 2021 15:07

В Сочи обсудили программу социально-экономического развития до 2030 года

На ее реализацию выделили более 500 миллиардов рублей
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи запустили программу социально-экономического развития «Новый Сочи», закончить реализацию которой планируют до 2030 года. В рамках программы в городе появятся новые детские сады, школы, спортивные комплексы. Всего в перечне заявлено 128 объектов. На эти цели администрация города выделит свыше 500 миллиардов рублей бюджетных и внебюджетных средств.

- Это позволит значительно улучшить инфраструктуру города, увеличить количество объектов социальной инфраструктуры, а также повысит качество и безопасность городской среды. Уверен, что Сочи станет лидером в реализации национальных проектов, - сообщил глава города Алексей Копайгородский.