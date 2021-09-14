Вице-губернатор Анна Минькова посетила отреставрированную художественную школу Славянска-на-Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

Вице-губернатор Анна Минькова накануне посетила отреставрированную художественную школу Славянска-на-Кубани. Учреждение в здании усадьбы купца Мазепы начало работу с 1 сентября. Ремонтные работы велись в течение 2-ух лет – с 2018 по 2020 год, сообщает пресс-служба администрации региона.

В художественной школе отреставрировали внешний вид и провели внутреннюю отделку. Теперь здесь обучается более 300 детей. Ребята овладевают техниками скульптуры, станковой композиции, получают художественное образование и изучают историю искусств. Для занятий в школу закупили новое оборудование.

- Зданий с таким стилем на Кубани три – в Краснодаре, Армавире и Славянске-на-Кубани. Реставрацию здания провели лучшие специалисты, - подчеркнула вице-губернатор Анна Минькова.

Кстати, здание, в котором сейчас расположена художественная школа, раньше принадлежало купцу Луке Мазепе. Его построили еще в 1913 году как уникальный памятник кубанской купеческой усадьбы начала ХХ века.