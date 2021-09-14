Свыше 4,5 тысячи людей прошли реабилитацию после COVID-19 в здравницах Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Для людей, переболевших коронавирусом, в Сочи действуют специальные реабилитационные программы. На сегодняшний день их прошли свыше 4,5 тысячи гостей города. Об этом сообщил глава Алексей Копайгородский на пресс-конференции, которая прошла 14 сентября в рамках юбилейного форума современной журналистики «Вся Россия - 2021».

- Благодаря восстановительным программам для переболевших коронавирусом санатории Сочи загружены до зимы. Во всех здравницах курорта в сентябре открыта бронь уже на декабрь, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

В беседе с журналистами глава также отметил, что на сегодняшний день в Сочи отдыхают около 70 % туристов, у которых уже имеется прививки от коронавируса. А для невакцинированных гостей в городе развернуты 33 прививочных пункта.

- Наши отели и гостиницы продолжают принимать гостей с соблюдением всех необходимых мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором, - заявил Алексей Копайгородский.

В городе-курорте продолжают подготовку к предстоящему зимнему сезону. Там проверяют территории горнолыжных курортов - обрабатывают кабинки на канатных дорогах, возводят ограничительные барьеры, которые позволят избежать формирование очередей, а также устанавливают электронные бесконтактные терминалы.