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14 сентября 2021 15:51

В Краснодаре у шестиклассников изымают скандальные учебники английского с рекламой порносайта

Минпросвещения РФ проверяет, кто и на каком этапе допустил оплошность
Авторы (2):
Ева МУР
Евгения ХАЛИКОВА
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Учебники детям выдадут новые, проверенные

Учебники детям выдадут новые, проверенные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Краснодара изымают учебники английского языка, на которых обнаружили рекламу порносайта. Об этом "КП" - Кубань" рассказал один из родителей шестиклассника.

- Просто собрали все книги и сказали, что вскоре выдадут новые. По этим учебникам никто учиться не будет, - пояснил он.

Напомним, началось все с того, что шестиклассники подмосковной школы нашли на восьмой странице учебника ссылку. Любопытство заставило детей перейти по ней. Оказалось, что сайт заблокирован по решению суда, но описание не оставило сомнений в его содержании. В Минпросвещения РФ начали проверку.