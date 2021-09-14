В Краснодаре у шестиклассников изымают скандальные учебники английского с рекламой порносайта

Учебники детям выдадут новые, проверенные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Краснодара изымают учебники английского языка, на которых обнаружили рекламу порносайта. Об этом "КП" - Кубань" рассказал один из родителей шестиклассника.

- Просто собрали все книги и сказали, что вскоре выдадут новые. По этим учебникам никто учиться не будет, - пояснил он.

Напомним, началось все с того, что шестиклассники подмосковной школы нашли на восьмой странице учебника ссылку. Любопытство заставило детей перейти по ней. Оказалось, что сайт заблокирован по решению суда, но описание не оставило сомнений в его содержании. В Минпросвещения РФ начали проверку.