Более тысячи жителей Краснодара остались без света

Фото их архива КП

Без света в Краснодаре остаются более тысячи человек. Электроснабжение прервано в Прикубанском городском округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Причиной отключения света в жилых домах стала авария на линиях электропередач. Без электроэнергии остаются жилые дома по улицам Кирпильская, Лесопосадочная, Пасхальная, Березовая, Артемовская, Троицкая, Средняя, Казачья, Должанская и Клеверная. Восстановить поломку планируют в течение 4-5 часов.

На месте работает бригада из 3 специалистов. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону в Прикубанском округе:

8(861) 214-33-39