Единый пешеходный маршрут протяженностью 15 километров появится в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проложат новый пешеходный маршрут протяженностью 15 километров. Он будет проходить по центральной части города: от торгового-развлекательного центра «Моремолл» до набережной реки Мацеста. Также пешая дорога будет пролегать по набережной реки «Сочи», парку «Ривьера», Морскому порту и Приморской набережной. Проект реализуется в рамках концепции благоустройства набережных Сочи «Две реки – одно море». Об этом стало известно после выступления главы города Алексея Копайгородского на на пресс-конференции, которая состоялась в рамках форума современной журналистики "Вся Россия".

- На сегодняшний день уже завершены отдельные этапы из концепции единого маршрута: мы благоустроили 10 гектаров территорий, расширили променадные зоны, отсыпали песочные пляжи, выставили новое и современное пляжное оборудование, - рассказал Алексей Копайгородский.

Также в рамках концепции продолжают благоустройство пляжных зон, а также территорий между мостами вдоль реки Сочи. Здесь планируют создать свыше 50 гектаров искусственных территорий, которые будут разделены на 5 сквозных зон: “фестивальная”, “игровая”, “культура”, “искусство”, “гостеприимство”, “здоровый стиль жизни”, “Марина сити”.

-Проектом предусмотрено создание комфортного и современного пространства для горожан и туристов, сценарии для которого они определили сами – это первый и успешный опыт, когда территория полностью выстраивается по пожеланиям людей, принявших участие в опросах и дискуссиях, - подчеркнул глава города.

Сейчас проект находится на этапе корректировки нормативно-правовой базы для создания искусственного земельного участка - специалисты утверждают точные границы зон горно-санитарной охраны и обсуждают вопросы об их отображении в Генеральном плане города.