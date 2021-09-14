В Сочи до 2030 года появятся 50 школ и детских садов

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи до 2030 года построят 50 образовательных учреждений, 25 из них – школы. Об этом сообщил на большой пресс-конференции 14 сентября глава курорта Алексей Копайгородский.

В этом году на образование выделено более 8 млд рублей, из них 2,5 млд – средства муниципалитета.

- В рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие» построены новые корпуса на территории средней школы №11 на Мацесте в Хостиском районе, а также в лицее №23 улице Виноградная в Центральном районе общей емкостью на 800 мест. В каждой пристройке проектом предусмотрен пищеблок, обеденный зал, актовый и спортивные залы, медицинский блок, - рассказал журналистам Алексей Копайгородский.

До конца 2021 года на курорте введут в эксплуатацию три детских сада и одну школу на Красной Поляне. В рамках нацпроекта «Образование» в Центральном районе продолжится строительство школы на Мамайке на 800 мест. В микрорайоне Северная Бытха Хостинского района подрядчик приступил к возведению школы на 1100 мест с дошкольным блоком для 300 детей.

В 2022 году власти Сочи планируют приступить к строительству еще трех школ в разных районах города. Сейчас проекты ждут получения положительного заключения государственной экспертизы.

- в этом году за школьные парты сели более 77 тысяч учеников - это почти на пять тысяч больше, чем в прошлом году. В первый класс пошли свыше 9 200 детей. Чтобы снизить нагрузку на школы, ликвидировать вторую смену, мы наращиваем темпы строительства объектов образования, - отметил мэр Сочи.