В Лазаревском районе Сочи обновят территорию парк имени 30-летия Победы

Фото: pkio_lazarevskoye

Парк им. 30-летия Победы в Лазаревском районе стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Поэтому его ждет масштабная реконструкция. Об этом рассказал глава города Алексей Копайгородский на форуме «Вся Россия-2021».

- На обновленной территории определят зоны под активный и детский отдых, спокойные пешие прогулки, фудкорт, а также оборудуют места для проведения городских праздников и благоустроят зоны отдыха у воды, - заявил глава. - При строительстве мы не только сохраним, но и приумножим уникальную экосистему парка.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделят 56,25 миллионов рублей.

Кроме того, администрацией города уже подготовлены и согласованы концепции комплексного развития территории курортного поселка Аше и микрорайона Головинка.