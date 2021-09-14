Почти 300 тонн чая собрали на плантациях Сочи

Алексей Копайгородский: "Увеличение производства удалось достичь благодаря росту эксплуатационной площади" Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжают активно развивать чаеводство. Так, за первую половину 2021 года на местных плантациях собрали 297 тонн чайного листа. Эти показатели выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Такую статистику представил глава курорта Алексей Копайгородский на юбилейном форуме «Вся Россия - 2021».

- Возведение чая в нашем городе возможно на площади в 1203 гектаров. В последние два года территория чайных плантаций увеличилась на 76 гектаров и составила чуть более 402 гектаров. Это 33,5% из всех возможных площадей, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

На сегодняшний день выращиванием чайных плантаций в Сочи занимаются 6 крупных организаций, а также субъекты малого предпринимательства. Их совместная деятельность координируется Ассоциацией производителей Краснодарского чая.

Ежегодно на компенсацию затрат по уходу за плантациями и приобретение специального оборудования из краевого бюджета выделяется свыше 7 миллионов рублей.