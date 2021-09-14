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Общество14 сентября 2021 17:58

Роддом в ККБ №2 откроется после профилактики 10 октября

Он не будет функционировать с 20 сентября
Ева МУР
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Роженицам придется искать альтернативные медучреждения

Роженицам придется искать альтернативные медучреждения

Роддом в ККБ №2 откроется после профилактики 10 октября. Медучреждение закрывается на профилактику с 20 сентября.

- Роженицам сказали, чтобы искали альтернативные варианты, у кого сроки попадают в эти даты, - сообщила "КП" - Кубань" одна из пациенток роддома.

Между тем женская консультация №5 продолжает работать по графику.

К слову, профилактика проводится в родильных домах региона ежегодно. Таким образом, в учреждениях сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка, что гарантирует стерильность роддомов.