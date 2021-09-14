Кубанских бизнесменов научат продавать стартапы

Кубанских бизнесменов научат привлекать инвестиции

Фонд развития инноваций Краснодарского края 14 сентября объявил о начале образовательных семинаров для тех, кто делает первые шаги в бизнесе. Начинающим бизнесменам расскажут о том, как правильно преподнести свой проект инвестору.

– Ключевая цель работы Фонда развития инноваций - продажа инвесторам новых проектов, правильная коммуникация среди всех участников бизнес-процессов, - рассказал руководитель краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Воробьев.

Первый семинар «Лайфхаки эффективного общения с инвесторами» пройдет 23 сентября в открытом режиме. Спикеры расскажут, как правильно презентовать стартап и получить средства на его реализацию.