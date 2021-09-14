Депутаты обсудили развитие пляжных территорий на Кубани

Развитие пляжных территорий на Кубани обсудили депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Еженедельное планерное совещание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. К участию были приглашены вице-губернатор края Александр Руппель, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Мария Золотухина, руководитель краевого департамента потребительской сферы и рынка алкоголя Роман Куринный, замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Владимир Сухомлинов.

- Пляжный отдых – наиболее популярное направление внутреннего туризма на курортах Краснодарского края. Поэтому данный вопрос приобрел особую актуальность после обрушившихся на наши курорты природных катаклизмов. На сегодняшний день существующих пляжей катастрофически не хватает. А для того чтобы успешно конкурировать с заграничными курортами, нам нужно не только повышать уровень и качество сервиса, развивать инфраструктуру, но и особое внимание уделять увеличению количества благоустроенных пляжей, – сообщил Юрий Бурлачко, открывая совещание.

О том, что делается в этом направлении, депутатам подробно рассказала врио руководителя профильного министерства Мария Золотухина.

Перед началом курортного сезона министерством принят стандарт организации пляжей. В нем отражены общие требования к пляжному отдыху, набору предоставляемых услуг, персоналу и оформлению. Работа в этом направлении продолжается. По словам Марии Золотухиной, важным элементом деятельности является классификация пляжей – их соответствие международным стандартам. Так, например, 33-м пляжным территориям Сочи присвоена престижная международная награда «Голубой флаг».

Министр также отметила, что профильным ведомством проводятся мероприятия по анализу пляжных территорий и их подготовке к приему отдыхающих. Вместе с тем, в данном направлении существует и ряд проблем. В их числе это нехватка оборудованных пляжей и их ежегодное размытие, что приводит к значительному сокращению береговой полосы. Решить этот вопрос поможет только необходимое финансирование.

Председатель комитета ЗСК Александр Джеус, выступивший содокладчиком, отметил, что комитет принимает непосредственное участие в работе по созданию условий для развития пляжных территорий края в части формирования эффективной правовой базы в сфере туризма. При этом, как считает депутат, дефицит благоустроенных пляжей препятствует развитию туристского потенциала региона.

В процессе обсуждения вице-губернатор Александр Руппель добавил, что Краснодарский край активно ищет пути решения этих вопросов. Так, значительную часть портфеля инвестиций региона занимают инвестиции в санаторно-курортный комплекс, в том числе в развитие прибрежной морской полосы.

Существенную помощь в организации и проведении текущего курортного сезона оказал созданный в Краснодарском крае штаб по подготовке и проведению летнего турсезона. Он координировал деятельность всех служб, обеспечивающих работу курортов. Кроме того, для удобства отдыхающих работала горячая линия министерства. За сезон на нее поступило порядка 5 тысяч звонков.

Также в ходе обсуждения поднимались вопросы размещения аттракционов на пляжных территориях. По курируемым направлениям свои пояснения дали руководитель краевого департамента потребсферы Роман Куринный и замминистра сельского хозяйства края Владимир Сухомлинов. Они отметили, что в целом главная задача – обеспечить все необходимые условия для качественного, комфортного и доступного каждому гостю пляжного отдыха. По итогам совещания депутаты приняли резолюцию, в которой с учетом предложений содержится ряд мер по дальнейшему развитию пляжных территорий в Краснодарском крае.