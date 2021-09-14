Промежуточные итоги Года молодежи подвели в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 2021 год был объявлен Годом молодежи. Так, за прошедшее время для 35 тысяч юных жителей города провели свыше 250 мероприятий. Промежуточные итоги подвел глава города Алексей Копайгородский на пресс-конференции, которая состоялась 14 сентября в рамках форума «Вся Россия».

В городе проводились мероприятия различной направленности: был реализован проект «Дай порулить», прошла акция «Граффити Победы» и Кубок Главы города Сочи по КВН, а также был открыт «Правовой консультационный центр». На сегодняшний день в Сочи работают 143 молодежных центра. В них зарегистрировано более 14 тысяч человек.

- В оставшуюся половину 2021 года мы планируем открыть бесплатный молодежный клуб по sup-серфингу, а также Дом молодежи в центральном районе города, - отметил глава в своей речи.