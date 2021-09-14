В Сочи за два года благоустроены семь крупных общественных территорий

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в рамках муниципальной программы проведено благоустройство семи общественных территорий во всех районах города. В 2021 году планируется обновление парка Бестужева в Адлерском районе и сквера на пересечении улиц Альпийской и Туапсинская. Также в рамках этой работы установлено несколько тысяч лавочек, максимально освещены места прогулок в вечернее время.

- Задача, которая сегодня стоит передо мной и моей командой – отвоевывать новые городские пространства у «этажей и бетона», делать их современными, просторными, свободными для света и воздуха, соблюдая баланс интересов жителей, туристов и бизнеса. Восстановление и модернизация морских и речных набережных – приоритет, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский на пресс-конференции 14 сентября.

Сейчас на курорте благоустраиваются набережные реки Хоста, Сочи, Псахе и Псезуапсе. Продолжаются масштабные работы на набережной вдоль реки Мацеста. Ранее променад прошел три этапа реконструкции. Следующий этап соединит набережную Мацесты с морем.

- По итогам предварительного общественного обсуждения и участия сочинцев в федеральном рейтинговом голосовании этот участок вошел в число четырех в Сочи, благоустройство которых должно начаться в следующем году. К остальным объектам этой программы относятся набережная реки Сочи по улице Конституции, сквер в селе Красная Воля, набережная вдоль реки Восточный Дагомыс, - отметил Копайгородский.

Также в планах создание пешеходных благоустроенных маршрутов Красная Поляна – Эсто-Садок.