В новом генплане Сочи будут указаны все зоны риска

О новой концепции развития Сочи говорили в администрации курорта 14 сентября. По словам мэра Алексея Копайгородского, все проблемные точки в городе известны, и они будут отражены в генеральном плане. В дальнейшем строительство в этих местах будет либо совсем запрещено, либо возможно, но на определенные условиях. Генплан будет готов к 2023 году.

- В настоящее время в городе идет актуализация схем водоснабжения и водоотведения города на 2015-2032 годы. Заключен муниципальный контракт на подготовку документа, который будет готов в конце 2022 года. Эти данные станут основанием для масштабного строительства системы отвода ливневых вод в Сочи, - рассказал Алексей Копайгородский.

В Сочи идет регулярный мониторинг на реках и водоемах, как только уровень воды достигает определённых отметок, срабатывает система безопасности. В полной готовности находятся порядка 800 человек и около 250 единиц техники.

Коммунальные службы провели инспекцию и выявили почти 40 километров бесхозных ливневок, которые будут переданы на муниципальный баланс.